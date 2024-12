Peuerbach-Silvesterlauf mit einigen Siegkandidaten

Mit Weltklasse-Laufsport wird auch das aktuelle Jahr 2024 in Peuerbach abgeschlossen. In neun Bewerben werden beim 42. Silvesterlauf 1200 Läuferinnen und Läufer für Volksfeststimmung sorgen. Als Favoriten gehen die Athleten aus Kenia und Äthiopien an den Start, die aber auf starke Konkurrenz aus Europa treffen. Reynold Cheruiyot etwa war im Team Kenia bei den Weltmeisterschaften 2023 und den Olympischen Spielen in Paris 2024 am Start.