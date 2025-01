Große Geschichte um kleinen Berg in der Grenzstadt

Als Österreich noch am Meer lag, hatte es sein eigenes Nizza: Görz, was so viel wie kleiner Berg bedeutet, und auf einem kleinen Berg thront dort eine Burg. Im Jahr 1001 wurde erstmals eine Villa, also ein großer Gutshof oder ein kleines Dorf, dieses Namens urkundlich erwähnt. Die Grafen von Görz erhielten das Gebiet als Lehen – sie hatten auch Besitztümer in Oberkärnten und Osttirol und eine Residenz auf Schloss Bruck in Lienz.