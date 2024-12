Blauzungen-Krankheit wurde in Betrieb entdeckt

Nachdem im November im Bezirk Steyr-Land bereits das Blauzungenvirus Serotyp 4 festgestellt worden war, wurde nun in einem Betrieb im Bezirk Kirchdorf der Serotyp 3 (BTV-3) erstmals in Oberösterreich nachgewiesen, wie die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Freitag berichtete.