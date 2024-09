Blauzungenkrankheit: Erste Fälle im Land bestätigt

Bei einem Rind in Vorarlberg und zwei Rindern in der Steiermark wurde das Virus bereits bestätigt. Das gab am Donnerstag das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz bekannt. Es sind die ersten Fälle seit dem Jahr 2016 in Österreich. Das Virus befällt unter anderem Schafe, Rinder, Ziegen und wiederkäuende Wildtiere wie Hirsche, Rehe oder Steinböcke. Die Krankheit ist aktuell in weiten Teilen Europas verbreitet – wie etwa in Frankreich, Deutschland, Italien und der Schweiz.