Gesuchter Bankräuber rief selbst die Polizei

„Ein vermummter und mit weißen Handschuhen bekleideter Mann versuchte am 8. November gegen Mittag, eine Bankfiliale in Villach-Völkendorf zu überfallen. Unter der Bekleidung trug er vermutlich eine Bombenattrappe“, meldete die Polizei am 9. November und suchte nach dem Bankräuber. Nachdem dem Täter anscheinend zu viel Zeit vergangen war, flüchtete er ohne Beute.