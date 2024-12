Robert Weber ist nicht traurig

In Magdeburg erlebte Weber in zehn Jahren die prägendste Zeit. Mit dem Cupsieg 2016 und dem persönlichen Glanzlicht „Torschützenkönig 2015“, zweimal war er Nummer zwei der deutschen Scorerliste. Zum Abschluss in der „besten Liga der Welt“ durfte er mit Berlin den Pokal für den Europacupsieg (European League 2023) stemmen.