Robert Weber gesteht: „Ich wollte schon aufhören“

Weihnachten verbrachte Robert Weber mit der Familie in seiner Heimat Vorarlberg. Handball hat er mehr denn je im Kopf. Schließlich hat sich die Ländle-Legende, der gerade in EM-Vorbereitungen steckt, einen Doppeljob als spielender Trainer bei Bärnbach/Köflach aufgehalst. Der dem 38-Jährigen aber viel Spaß macht, „obwohl die Ergebnisse fehlen“, der steirische Traditionsklub am Tabellenende der HLA Meisterliga herumgrundelt.

In der „Krone“ blickt der Flügel-Evergreen auf ein turbulentes Jahr zurück.