Robert Weber: „Ich musste mich selbst austricksen“

Die Hoffnung bleibt

„Nordhorn zählt in der zweiten Liga zu den Aufstiegskandidaten. Vielleicht bin ich in einem Jahr wieder in der Bundesliga“, nimmt es der Flügel inzwischen gelassen hin. Das fortgeschrittene Alter (35) sollte kein Hindernis sein. „Der Däne Hans Lindberg spielt mit 40 noch erste Liga bei den Füchsen Berlin!“ Und gehört dort zu den Leistungsträgern.