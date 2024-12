Statt Lift-Reparatur nur armseliges Trostpflaster

Wasserschäden stehen in der Garage an der Tagesordnung, und zu allem Überfluss wurden die Aufzugstriebwerke im untersten Geschoß verbaut und sind damit doppelt für Schäden anfällig. Die Garagenmieter können nun aber zumindest hoffen, dass einer der Aufzüge repariert wird. „Seitens des zuständigen Aufzugunternehmens wurden uns die Lieferung der benötigten Teile und die Instandsetzung für Ende Jänner zugesagt“, verspricht BOE. Einen Monat heißt es also noch schwitzen.