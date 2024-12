„Richtiger Riecher“ führte zu vier Festnahmen

Zwischen 18 und 19 Uhr brachen am vergangenen Samstag vier Männer in ein Einfamilienhaus im Bezirk Klagenfurt-Land ein: „Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen mehrere Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro sowie Münzgeld in der Höhe von mehreren hundert Euro“, schildert die Polizei, die sich sofort auf den Weg zum Tatort machte.