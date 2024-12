Vanessa kämpft um Siege, Thomas gegen Parkinson

Von seinem gesundheitlichen Status her stehe er aktuell nicht viel schlechter da als bei Erhalt der Diagnose – bei gleicher Medikamentendosierung, wie der mit seiner Frau in Ferlach in Kärnten wohnende Thomas Herzog erklärt. „Wenn ich merke, dass meine Krankheit sich verschlechtert, ist das aber mit Vanessas Wettkampf eine toxische Kombination. Vanessa sagt dann, dass ich mich so schlecht fühle, weil sie so schlecht gefahren ist. Ich sage, dass sie so schlecht gefahren ist, weil ich mich so schlecht fühle. Das ist nicht einfach.“