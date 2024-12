Unfall auf Skikurs: Bub (11) schwer verletzt!

Mit beiden Füßen direkt auf Beton

Ihr Sohn war mit der Schule auf Schulskikurs, als sich der Unfall ereignete. Wie schon zweimal zuvor besuchten die Schüler einer Klagenfurter Mittelschule eine Trampolinhalle neben dem Hotel. „Bei den Besuchen davor war alles in Ordnung“, erzählt Frau P., doch dass an diesem Tag ein „fataler Fehler“ passierte, stellt die Mutter vor ein Rätsel: „Der Lehrer hat mit den Schülern die Halle besucht, die Kinder zogen die Schuhe aus und liefen los. Mein Sohn war als erster am Podest. Er sprang von viereinhalb Meter auf die Matte – doch diese war nicht aufgeblasen. Mein Sohn landete mit seinen Füßen direkt auf dem Beton.“