Tiertransporter mit 34 Vierbeinern gestoppt

Katastrophale Umstände

Ein rumänischer Lkw hatte 26 Hunde und 8 Katzen geladen, eingesperrt in kleinen Käfigen. Bei drei Hunden waren die Zwinger so eng, dass die Polizisten einschreiten mussten. Weiters stellte sich heraus, dass ein Hund aufgrund seines Alters gar nicht mehr transportfähig war. Abgesehen davon waren die Beförderungslizenz längst nicht mehr gültig und der Lkw stark überladen. Das Ziel des Transporters war Deutschland, wo die Tiere laut Aussagen des Lenkers an Rastplätzen an die neuen Besitzer übergeben werden sollten – ein deutliches Indiz für illegalen Welpenhandel!