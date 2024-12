Für ÖSV-Youngster Johannes Pölz geht es aufwärts

Klares Ziel

Denn die nächsten Bewerbe werden wegweisend sein für den jungen Ländle-Adler, der sich für diese Saison ein klares Ziel gesetzt hat. „Ende Jahr ist Austria-Cup in Eisenerz, da geht es in einer internen Qualifikation um die Plätze für den FIS-Cup in Falun in Schweden am ersten Jännerwochenende“, erklärt Pölz, „und wenn ich es dorthin geschafft habe, will ich mir einen Quotenplatz für den Continental-Cup holen.“