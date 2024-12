Wie Amazon das Wiener Christkindl sabotierte

„Papa, was ist das? Für wen ist dieses Nook (Anm. ein zusammenbaubarer Buchständer)?“ So die Tochter im Teenageralter am Handy. Sie hatte eben dem Amazonboten die Türe geöffnet und das Paket in Empfang genommen. Unverpackt, nur in Klarsichtfolie eingeschweißt. Doch die unschuldige Frage, für wen denn nun dieses Pakerl sei, brachte „Krone“-Leser Benedikt Z. am anderen Ende der Leitung in arge Bedrängnis.