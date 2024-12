Biathlon: Lisa Hauser im Massenstart Zwölfte

Norweger Tarjei Bö siegte

Im Männer-Rennen über 15 km, das ohne ÖSV-Beteiligung stattfand, setzte sich der Norweger Tarjei Bö vor Danilo Riethmüller (GER) sowie seinem Bruder Johannes Thingnes durch. Nach den Weihnachtsfeiertagen gibt es am 28. Dezember die World Team Challenge auf Schalke in Gelsenkirchen, der Weltcup-Tross schlägt im neuen Jahr ab 9. Jänner in Oberhof auf.