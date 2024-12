Steirer ermordet: Banker betonierten Leiche ein

Am 12. Februar 2014 hatte Heinz Egger offenkundig keine Ahnung, dass dieser Tag der letzte in seinem Leben werden sollte. Der 54-Jährige notierte zu Hause, in seiner Eigentumswohnung in der Dr.-Ignaz-Scarpatetti-Straße in Graz, vor dem Fernseher noch sorgfältig die Lottozahlen: 18, 21, 22, 39, 43, 45 und Zusatzzahl 28. Nicht wissend, dass ihm diese Zahlen kein Glück bringen würden.