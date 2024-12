Mega-Comeback: „Last Christmas“ dominiert in UK

Der Klassiker „Last Christmas“ hat es zum zweiten Mal zu Weihnachten an die Spitze der britischen Charts geschafft. Der Song des Duos Wham! wurde im vergangenen Jahr erstmals zum weihnachtlichen Nummer-eins-Hit im Vereinigten Königreich – 39 Jahre nach seiner Veröffentlichung. Nun stürmte er erneut an die Spitze, wie die Official Charts Company mitteilte.