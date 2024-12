„Nicht nachdenken und dann volle Attacke!“

Alles wachgerüttelt

Nicht einmal eine Woche ist hingegen der Podestplatz von Ariane Rädler her. „Da gehst du am folgenden Wochenende gleich mit einer positiveren Haltung in die Rennen rein. Der dritte Platz macht es auch vom Druck her einfacher“, hofft die 29-Jährige, dass sie gleich das nächste Top-Ergebnis nachlegen kann. Dabei vertraut sie auch auf ein besonderes Ritual: „Ich klopfe alles ab: die Waden, die Füße, die Beine. Dann wissen alle Körperteile, dass sie jetzt bereit sein müssen.“