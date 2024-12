Lebkuchen: Das Gebäck für dunkle Nächte

Über die Geburt Jesu am 24. Dezember wurde schon viel geschrieben, nicht nur über das Datum, auch über das Jahr. Beides ist mit großer Wahrscheinlichkeit falsch. Es war nicht das Jahr Null – schon deshalb, weil es ein Jahr Null gar nicht gibt: Ein Jahr vor dem Jahr 1 nach Chr. liegt das Jahr 1 vor Chr. Diskutiert werden unterschiedliche Jahre, ein bisschen früher, ein bisschen später, was soll’s … Das kann, wer will, überall nachlesen. Die Debatten über den Geburtstermin Jesu am 24. Dezember sind, wenn man sich erst einmal darin vertieft, erstaunlich langweilig. Es gibt verschiedene Schulen mit unterschiedlichen Erklärungsansätzen.