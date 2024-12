„Historischer Tag für den Schneesport“ ohne ÖSV

Der FIS-Vorstand votierte in seiner Sitzung in dieser Woche auch für einen langfristigen Kalenderrahmen bis 2033/34, der ein hohes Maß an Planungssicherheit gewährleistet. Die Zentralisierung wird im Rahmen eines neuen Governance-Modells umgesetzt, das zwischen der FIS und den Nationalverbänden vereinbart wurde. Dazu gehören zwei neu gebildete Entscheidungs- und Beratungsgremien: eine Medienrechte-Kommission und ein Medienrechte-Exekutivausschuss. „Das ist wahrlich ein historischer Tag für den Schneesport“, so Eliasch.