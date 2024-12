Nacht im Freien: Polizei rettete 83-Jährigen

Völlig durchnässt und unterkühlt

Dabei fanden Beamte der Autobahnpolizei Wels den 83-jährigen deutschen Zulassungsbesitzer gegen 9.15 Uhr circa 300 Meter entfernt in einem abschüssigen Gelände in einer hohen Wiese an einen Zaun gelehnt und in sehr schlechtem Gesundheitszustand. Der 83-Jährige war kaum noch ansprechbar, völlig durchnässt und unterkühlt. Der Mann wurde von der Rettung in das Klinikum Wels eingeliefert.