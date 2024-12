2024 war bisher wärmstes Jahr in Österreich

Dann folgten der wärmste Frühling und der wärmste Sommer. Im April wurden laut Geosphere Austria an 100 (von insgesamt 290) Wetterstationen neue Höchsttemperaturen für den Monat gemessen, an 30 Stationen wurden neue September-Höchsttemperaturen verzeichnet. Zudem wurde der bisherige Rekord an Hitzetagen mit mindestens 30 Grad in Wien Innere Stadt (52), Eisenstadt (48), Wien Hohe Warte (45) und St. Pölten (42) überschritten.