ÖSV-Kreuzbandopfer erhält Trost von Lindsey Vonn

Das Jahr 2024 wird für Sonja Gigler, Emily Schöpf, Martin-Luis Walch, Amanda Salzgeber und Claudio Andreatta eher in nicht so guter Erinnerung bleiben. Alle fünf ÖSV-Athleten fallen nach Kreuzbandrissen für die gerade erst gestartete WM-Saison aus. Doch nun gibt es ausgerechnet von Comeback-Superstar Lindsey Vonn Trost, die via Instagram Mut macht.