„Diese tollen Rennen müssen beflügeln!“

Da schloss ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl an. „Heimrennen sind etwas Besonderes. Die Mädels können hier beweisen, was sie können.“ Und das sei gerade bei Huber viel. „Die Kathi war in Topform, ist perfekt gefahren. Aber sobald sie eine Nummer oben hat, ist sie eine andere Person. Dennoch: Ich glaube fest daran, dass sie das ins Rennen und einmal ins Ziel bringen kann.“ Mandl hatte für das Weltcup-Doppel auf dem Zauberberg lobende Worte: „Dieser Event hier hat sich richtig etabliert und ist für den ÖSV sehr wichtig. Nicht nur wegen der großen Zuschauerzahl, sondern um auch in der Nähe einer Großstadt junge Leute für den Skisport zu begeistern. Wir stehen voll dahinter.“