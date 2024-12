Drei Grazer Schulen wegen Bombendrohungen gesperrt

Betroffen sind das Bundesgymnasium GIBS in Eggenberg sowie die Mittelschule St. Andrä in Gries und die Volksschule Jägergrund in Straßgang. Laut Polizei waren in allen drei Fällen Bombendrohungen per E-Mail eingegangen, die Schulen kontaktierten die Polizei, die daraufhin die Evakuierungen veranlasste. Sollte bei der Durchsuchung nichts Gefährliches gefunden werden, können die Schulen noch im Laufe des Tages ihren Betrieb wiederaufnehmen.