Gutachten soll Alter von Kindermumie klären

In einem Abstellraum im Keller der Vöcklabrucker Sport- und Integrationsmittelschule wurde vor eineinhalb Wochen die teils mumifizierte Leiche eines Babys gefunden. Möglich ist, dass die Kindermumie früher als Lernmaterial eingesetzt worden sein könnte. Laut einem ehemaligen Direktor der Schule sei der Körper bereits in den 1980er Jahren schon einmal auf dem Dachboden gefunden worden. Danach wurde er offenbar in den Keller verfrachtet – wo er nun eben wieder aufgetaucht ist.