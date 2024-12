Wörthersee-Stadion wird zu (Sport)Event-Mekka

Sport in Kombination mit Konzerten

„Vor meiner Haustür ist so ein Wettbewerb natürlich eine tolle Sache und ich freue mich bereits auf ein volles Stadion“, zeigt sich auch Kärntens Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser voller Vorfreude. Doch der Big Air ist nicht nur ein Garant für sportliche Höchstleistungen – die Rampe, auf der sich die weltbesten Athleten in wagemutigen Sprüngen und beeindruckenden Tricks messen, wird auch zur Bühne, wo ein spektakuläres Rahmenprogramm begeistern wird: Nach dem Finale der Freeski-Damen und -Herren am Samstag mischt der deutsche Rapper Finch mit seinen Hit-Songs das Publikum auf. Danach sorgt der weltberühmte Italo-DJ Gabry Ponte für Elektro-Beats.