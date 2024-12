10. Gold für Norwegen nach Final-Sieg über Dänen!

Norwegerinnen nach Pause nicht zu halten

Der Favorit hatte das Endspiel nervös begonnen, der erste Treffer gelang den Norwegerinnen erst nach 7:50 Minuten. Erst kurz vor der Pause gingen sie in Führung und mit 13:12 in ebendiese. Nach dem Wechsel waren die Norwegerinnen in der mit rund 8800 Zuschauern ausverkauften Halle nicht mehr zu halten, die dänische Truppe von Coach Jesper Jensen hatte da nicht mehr viel entgegenzusetzen. In einem Jahr werden die Norwegerinnen in Deutschland und den Niederlanden nun darauf losgehen, neben Olympia- und EM- auch WM-Gold zu halten.