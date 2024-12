So überstehen Hund und Katz‘ die Feiertage gesund

Wenn sich’s die Menschen an den Weihnachtsfeiertagen gut gehen lassen, soll es auch den treuen Gefährten auf vier Pfoten an nichts fehlen. Doch Vorsicht: Auch wenn sie noch so treuherzig dreinschauen – die Reste vom Festtagsbraten oder der Christbaumbehang aus Schokolade sind als Leckerlis für Hunde und Katzen tabu: „Salzige, gewürzte Nahrungsmittel sind ungeeignet. Schokolade kann sogar lebensgefährlich giftig für Hunde und Katzen sein, ebenso wie Lebensmittel, die mit Birkenzucker gebacken oder gekocht sind“, warnt Tierschutz-Ombudsfrau Cornelia Rouha-Mülleder.