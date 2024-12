Erneut rot-weiß-roter Vierfachsieg in Oberhof

Die österreichischen Rodel-Männer haben auch in Oberhof den Einsitzerbewerb im Weltcup dominiert. Eine Woche nach dem Vierfachsieg in Igls legten die ÖRV-Athleten am Sonntag in Deutschland nach und besetzten erneut die ersten vier Plätze. Jonas Müller siegte 0,235 Sek. vor Igls-Gewinner Nico Gleirscher, dessen Bruder David (+0,515) und Wolfgang Kindl (+0,556).