Dienst an Menschen statt Dienst nach Vorschrift

Wenn Unfallchirurgen einen lauten Krach vor der Türe hören, sehen sie nach, ob sie gebraucht werden. Einer Pkw-Lenkerin in Wien hat das zuletzt wohl das Leben gerettet. Sie erlitt vor dem Böhler-Spital einen Herzinfarkt am Steuer, ihr Auto kam genau am Stoppschild vor dem Krankenhauseingang zum Stillstand.