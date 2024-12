Gruppenvergewaltigung: Rugby-Spieler verurteilt

20-Jährige einer Bar kennengelernt

Das Opfer, eine damals 20-jährige Studentin, hatte die Männer im März 2017 nach einem Rugby-Spiel in Bordeaux in einer Bar kennengelernt, von wo aus die Gruppe in eine Diskothek weiterzog. Sie hatte angegeben, sich nicht an den weiteren Verlauf des Abends erinnern zu können und am nächsten Morgen nackt und mit einer Krücke in der Scheide in einem Hotelzimmer aufgewacht zu sein. Zwei der Männer standen ihrer Schilderung zufolge unbekleidet an dem Bett, die anderen seien bekleidet gewesen.