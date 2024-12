Austria: Werner bleibt – Klub für Stadiondeal

Rückkauf der Anteile

Als Investor soll Werner bei der Austria aber bald Geschichte sein. Seinen Anteil an einer Investorengruppe, die 49,9 Prozent der Anteile hält, will der Verein zu einer vertraglich festgelegten Summe – kolportierte 7,5 Millionen Euro – zurückkaufen. Das soll zeitnah passieren, die Austria bat um eine Verlängerung der Zahlungsfrist bis zumindest 31. Jänner. Die Austria will die Summe über ihre Gönner aufbringen. Die Millionen aus dem Stadionverkauf an die Stadt sollen dafür nicht verwendet werden.