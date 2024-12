Wiener Polizei sprengt berüchtigte Rammbock-Bande

Die Einbrüche selbst gingen dann blitzartig über die Bühne – binnen maximal zwei Minuten räumten die Serben die Geschäfte aus und machten sich sofort wieder aus dem Staub. Einige Opfer suchten sie gleich mehrfach heim, etwa einen Shop für teure Fotokameras in Neubau sowie eine Edel-Boutique in der City. Ihr größtes Ding drehte die Bande jedoch bei einem Juwelier in der Brigittenau, wo sie auf einen Schlag Beute im Wert von 150.000 Euro machte. Es sollte ihr letzter Coup werden …