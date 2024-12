„Vier Jahre jünger gemacht“: Wirbel um BVB-Talent

Erste Reaktion des BVB

In der ProSieben-Doku „Tricksen, Schummeln, Täuschen – Das Millionengeschäft mit den Fußball-Talenten“ (Ausstrahlung am Sonntag, 15. Dezember) erklärt Joseph Moukoko: „Ich habe ihm in Jaunde eine falsche Geburtsurkunde besorgt. Damit bin ich dann zur Botschaft gegangen und habe ihm einen Pass besorgt und ihn dann als meinen Sohn mit nach Deutschland genommen. (…) Er ist eigentlich am 19. Juli 2000 geboren. Wir haben ihn vier Jahre jünger gemacht. Jetzt ist er am 20. November 2004 geboren.“