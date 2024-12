Habe ich einen Bandscheibenvorfall?

Ihr Facharzt als weiterführende Stelle

Wenn eine Behandlung mit Physiotherapie oder Medikamenten nicht angeschlagen hat, Sie täglich an Beschwerden leiden und die Lebensqualität eingeschränkt ist, wird Ihr Hausarzt Sie an einen Wirbelsäulenspezialisten (Facharzt für Orthopädie oder Neurologie) überweisen. Sollte schwerwiegende Einschränkungen der Museklkraft, die aktut aufgetreten sind und in ihrem Ausmaß zunehmen (siehe Infokasten) sollte so rasch wie möglich operiert werden. Ebenfalls sollte eine Operation in Erwägung gezogen werden bei medikamentös nicht beherrschbaren Schmerzen und Einschränkungen der Muskelkraft, wenn auch die Bildgebung (MRT) entsprechende Veränderungen zeigt.