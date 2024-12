Nachlassen ist nur für den Schuldenstand erlaubt

„Wenn wir so weitermachen, können wir viel erreichen“, sagt Austrias Arbeitsbiene Reinhold Ranftl. Der weiß, was die Forderung von seinem Cheftrainer Stephan Helm für den Auftritt in Linz ist: „Bescheiden bleiben, den Fokus weiter auf uns legen und keinen Millimeter nachgeben!“ Dass der LASK am Donnerstag in Banja Luka im Europacup-Einsatz war, wird natürlich kein Nachteil für Helms Team sein. „Aber der LASK ist in allen Bereichen eine der österreichischen Topmannschaften. Das wissen wir.“ Der Ausfall von Edeltechniker Dominik Fitz (gesperrt) schmerzt, aber laut Helm gibt es jede Menge Austria-Kicker, die sich längst mehr Einsatzminuten verdient hätten.