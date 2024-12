Auch im Mariendom in OÖ gab es wieder Vandalenakt

Kein zufälliger Zeitpunkt

Die Künstlerin glaubt, dass der Zeitpunkt des Vandalenakts nicht zufällig gewählt worden ist, es sei am Vorabend von Marias Empfängnis geschehen, „ein symbolisches Datum“. Die Skulpturengruppe wurde nicht ernsthaft beschädigt, sie ist vorübergehend im OK zu sehen und wird so bald wie möglich an ihren ursprünglichen Standort zurückkehren. Die Kapelle wurde vor mehr als zehn Jahren profaniert und ist seither ein Raum für Kunst.