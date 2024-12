Grüne Akzente in der blauregierten Nibelungenstadt

Blauer Bürgermeister mit grünen Themen

„Der Schwerpunkt Umwelt und sanfte Mobilität ist mir und uns als Stadt ein großes Anliegen“, betont Dieter Egger. Von den rund 1,9 Millionen Euro, die für diesen Bereich veranschlagt sind, fließt der Löwenanteil in Klimaschutzmaßnahmen, 1,3 Millionen Euro davon etwa in den städtischen Kostenanteil am Landbus Unterland.