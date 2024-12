Begleiten Sie uns nach Hainburg!

Moderatorin Sasa Schwarzjirg thematisiert all das diesen Sonntag in der „TV REISEZEIT“ auf ORF 2, während sich Sonja Jakubowics auf den „Krone“-REISEZEIT-Seiten eher auf die kulinarischen Erlebnisse in der Gegend konzentriert – alles zusammen ergibt ein rundes Angebot, das die Gegend zu jeder Jahreszeit attraktiv macht.