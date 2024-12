10.000 Euro Belohnung für Tipps zu brutalem Duo

Passiert ist der brutale Überfall schon am 25. November in Bad Ischl – die „Krone“ berichtete. Das 44-jährige Opfer dürfte dabei nur knapp mit dem Leben davongekommen sein. Zwei maskierte Männer hatten sich in aller Früh, gegen 5.30 Uhr, in dessen Haus in Bad Ischl geschlichen. Sofort ging das Duo auf den auf der Couch schlafenden 44-Jährigen los.