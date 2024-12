Sturm Graz gastiert bei Lille – ab 18.45 Uhr LIVE

Einmal im Erfolgsjahr 2024 noch die Kräfte bündeln. Ein Kraftakt wird von Fußball-Doublesieger Sturm Graz auch notwendig sein, um heute in der Champions League in Lille erfolgreich zu sein. „Es geht um einen gebührenden Abschluss eines überragenden Jahres“, sagte Interimstrainer Jürgen Säumel am Dienstag vor der Flugreise nach Nordfrankreich. Als Tabellen-Zwölfter mischt Lille um die direkte Achtelfinal-Qualifikation mit und konnte auch gegen europäische Schwergewichte überzeugen. Die Grazer kennen die Beißkraft der „Doggen“ seit März. Damals nahm Sturm aus Lille ein 1:1 mit, im Heim-Hinspiel des Conference-League-Achtelfinales war man zuvor chancenlos (0:3). Der damalige Trainer Christian Ilzer sah eine Demontage, er sagte: „Wir haben von Anfang an enorme Dominanz erfahren.“ Die Sache war so klar, dass sich das Grazer Publikum schon vor dem Rückspiel mit Standing Ovations für die Europacup-Saison bedankte.