ÖSV-Lady gibt nach Beinbruch schon wieder Gas

Am 23. November war „Nessi“ beim Abfahrtstraining in Copper Mountain (US) extrem unglücklich zu Sturz gekommen. „Es war ein Fahrfehler, der nicht passieren sollte, aber immer wieder mal passieren kann. Ich habe es mit meinen Trainern besprochen. Es hat mich beim Sprung verdreht und so kam ich zu Sturz“, erzählt die Head-Pilotin. Die dramatische Folge: Ihr rechtes Schien- und Wadenbeinbruch brachen.