Bachler und Kofler sind Motorsportler des Jahres

Rückkehr nach Nordamerika

2025 wird er seinen WEC-Titel allerdings nicht verteidigen, sondern die nordamerikanische Serie IMSA bestreiten – und zwar im Meisterteam AO Racing, gemeinsam mit dem amtierenden Champion Laurin Heinrich aus Deutschland. „Nach einem Jahr in der WEC habe ich mit der IMSA, wo ich schon 2023 gefahren bin, noch eine Rechnung offen. Ich freue mich extrem, dass ich wieder full-time in Amerika am Start stehe“, meinte der 33-Jährige. Los geht es bereits im Jänner mit den traditionellen 24 Stunden von Daytona.