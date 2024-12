Marco Kasper siegt mit Detroit im Penaltyschießen

Bei dem torreichen Aufeinandertreffen stand Kasper 16:16 Minuten auf dem Eis. Auffällig wurde er etwa in der 43. Minute, als er eine Zwei-Minuten-Strafe (Haken) ausfasste und den Weg auf die Strafbank antreten musste. Zu diesem Zeitpunkt lag Kasper mit Detroit 3:5 in Rückstand. Erst im 3. Drittel konnten die Red Wings durch Treffer von Andrew Copp (51.) und Moritz Seider (56.) ausgleichen und sich in die Verlängerung retten.