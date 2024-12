Große Ehre für Schachner, den „Tor-Hurrikan“

Was für eine Ehre! Walter Schachner wurde vom FC Torino zum 118. Geburtstag des siebenfachen italienischen Meisters und fünffachen Cupsiegers als erster Ausländer in die „Hall of Fame“ des Vereins berufen, die bislang 22 Mitglieder umfasste. Darunter Klublegenden wie Valentino Mazzola, Kapitän der legendären „Grande Torino“-Truppe, die nach vier Meistertiteln in Folge am 4. Mai 1949 bei einem Flugzeugabsturz ein tragisches Ende fand. Das Ereignis war derart einprägsam, dass Italiens Nationalteam zur WM 1950 nach Brasilien nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Schiff angereist ist.