Kombi: Lamparter verpasst Podestplatz knapp

Dem Tiroler fehlten auf einen neuerlichen dritten Rang, den er am Samstag geschafft hatte, 3,4 Sekunden. Thomas Rettenegger landete knapp zwei Sekunden dahinter an fünfter Stelle. Ein in der TV-Übertragung nicht gezeigtes Missgeschick kostete Lamparter im Finish den Anschluss. „Ich bin bei der Bande leider eingefädelt, dann habe ich die Gruppe leider verloren. Die anderen drei waren heute richtig stark“, sagte der zweifache Weltmeister von 2021. „Dritter und Vierter – ich kann Lillehammer mit einem Lächeln verlassen.“ Auf der Schanze taste er sich langsam an seine Topform heran.