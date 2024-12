In der Tenne steppte der Bär

Über Vermittlung des steirischen Wein-Importeurs Alexander Andreadis hätten sich Superstar Sting und ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick vor Stings Auftritt beim Ski-Opening in der Region Schladming-Dachstein backstage zum kurzen Plausch (die „Krone“ berichtete) treffen sollen – daraus wurde kurzfristig doch nichts. „Sting hat uns motivierend durch die Euro begleitet“, erinnert sich der Deutsche im „Krone“-Talk, „dass der Mann 73 ist, glaubt keiner. Die Kunst ist, sich so lange an der Spitze zu halten und dabei trotzdem nicht die Freude zu verlieren.“