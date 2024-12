Weniger ist mehr im vorweihnachtlichen Hallstatt

Spartanischer Advent

Allerdings seien es deutlich weniger als zur Hauptsaison: „Unter der Woche haben wir vielleicht ein Drittel, an starken Tagen und Wochenenden rund halb so viele Besucher wie im Sommer“, bilanziert der Bürgermeister. „Der Advent ist bei uns eher spartanisch – wir haben eine schöne Weihnachtsbeleuchtung, es gibt Punsch, einige Veranstaltungen und nur heute, am Sonntag, den Christkindlmarkt. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, einen durchgehenden Adventmarkt abzuhalten.“